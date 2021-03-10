 إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بسوهاج - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بسوهاج

محمد عبدالمجيد:
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:34 ص

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن في نجع المشايخ بقرية أولاد يحيي دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن في نجع المشايخ بقرية أولاد يحيي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن، بسبب قدمه وتهالكه، ونتج عن ذلك إصابة 5 من أفراد الأسرة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.


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