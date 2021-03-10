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مسؤولون أوروبيون: تصدير 34 مليون جرعة لقاح من الاتحاد الأوروبي منذ فبراير

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:51 م

صدرت شركات الأدوية 34 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 30 دولة في جميع أنحاء العالم منذ فبراير، حسبما أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي إن تسعة ملايين من هذه الجرعات أرسلت إلى بريطانيا و4 ملايين إلى كندا و 3 ملايين إلى المكسيك ومليون إلى الولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الصحة البريطانية الكشف عن عدد اللقاحات التي تم تصديرها إلى دول أخرى.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن حركة اللقاحات ومكوناتها تعود إلى "الالتزامات التعاقدية التي يتحملها موردو اللقاحات تجاه عملائهم".

ورفضت المفوضية الأوروبية الكشف رسميا عن هذه الأرقام، نظرا لأن لديها اتفاقيات خصوصية صارمة مع الشركات الموردة.

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