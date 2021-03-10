أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بالأثر الإيجابي الذي سببته أغنية «أسرة شهيد» التي شارك في غنائها اليوم بالندوة التثقيفية، ذاكرًا أن مصر تشهد نهضة في كل المجالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، إنه حاليًا يتم اقتحام الكثير من الملفات التي لم يكن يتم التطرق لها سابقًا، مشيرًا إلى كم المشروعات الهائل التي تقوم به الدولة في الوقت الحالي.

وروي واقعة مع أحد أصدقائه المهندسين العاملين بألمانيا، قائلًا: «كان بيجيب منتج حساس جديد على مستوى العالم من مصنع، فصحاب الشركة الموردة بيقول له أنت واخده لمصر مش كده؟، رد قاله عرفت إزاي، فقاله ما هو مفيش غير مصر دلوقتي اللي بيطلعلها كل الشغل اللي بيخرج من عندنا».

وأشار إلى مشاركته بأتوبيسات من مؤسسته الخاصة يتم تحويلها لعيادات متنقلة لنقل القوافل الطبية ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري، ذاكرًا أنه أول رحلة لهذه العيادات بقرية سنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

