عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، فيديو يرصد مشهد خروج الطفلة ضحية واقعة التحرش بمخدل أحد عقارات حي المعادي، معلقة: «بنت بتجري من الرعب، مرتبكة».

وعلقت أوجيني أسامة، مفجرة قضية التحرش بطفلة المعادي، على مشهد هروب البنت من المتحرش، قائلة: «أول ما فتحت الباب وسابها جريت منه على طول».

وأضافت أن الطفلة تبيع مناديل والدتها في شارع مجاور، ذاكرة أنها تعرفها ورأتها مرة أو مرتين.

وأوضحت أنها لا تتواصل كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها فكرت في أن تنشر الفيديو لكي يتم التوصل للمتحرش لعقابه، موضحة أنها لم تتوقع الضجة الكبيرة التي حدثت.

وذكرت أنها تفاجأت من كم التفاعل على الفيديو الذي يكشف الواقعة، خاصة وأنها ليس لديها عدد كبير من المتابعين، كما أن حسابها ليس عامًا، مشيرة إلى تواصل قسم المعادي معاها مساء أمس فور تداول الفيديو.

وأشارت إلى تواصل قسم المعادي معها لمعرفة التفاصيل، إضافة إلى بحثهم عن الطفلة في ميدان الحرية طوال اليوم، مجيبة على سؤال «هل استدرجها كما يقال بجنيه»، أنها لا تعرف الطريقة التي استدرج بها الفتاة إلى العمارة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.

https://www.youtube.com/watch?v=LLQWdj27Kk0