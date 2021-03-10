وزير المالية يكرم مأمور جمارك بمطار القاهرة

كرم محمد معيط وزير المالية، هيثم رجب الدمرداش أحد شباب مأمورى الجمارك المتميزين بمطار القاهرة؛ تقديرًا لتفانيه فى أداء واجباته الوظيفية، حيث نجح في تسجيل العديد من «الضبطيات» فى زمن قياسى؛ ليصبح نموذجًا لمأموري الجمارك وذلك وفقا لبيان المالية اليوم.

وأكد الوزير، تقديره لما يقوم به رجال الجمارك من أبناء مصر الشرفاء خاصة الكفاءات الشابة النابهة التى تتحلى بأعلى درجات اليقظة، والدقة فى ممارسة واجباتها الوظيفية؛ ليُسهموا بشكل فعَّال فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية، بما يُساعد فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى حرصه على تكريم الموظفين المتميزين بمختلف المصالح والقطاعات التابعة لوزارة المالية؛ لإرساء بيئة عمل محفزة للنجاح والتفانى فى أداء الواجبات الوظيفية بمنتهى الجدية والإخلاص.

وأكد اهتمامه بمحور التنمية البشرية بمصلحة الجمارك، فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يؤدى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية.

وأوضح أن الكوادر البشرية المتميزة هى التى تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحلِّق فى سماء العالمية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه فى خدمة وطنهم.

حضر التكريم إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ومصطفى السيد محمد مدير جمرك مطار القاهرة.