 إيطاليا: نحن أول من التزم بلوائح المفوضية بشأن تصدير لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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إيطاليا: نحن أول من التزم بلوائح المفوضية بشأن تصدير لقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 9:54 م

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن سلطات بلاده كانت الأولى في إرسال إشارة مفادها بأنه لا يمكن تصدير اللقاحات إلى دول لا تواجه وضعا حرجا في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما في ظل عدم احترام العديد من شركات الأدوية في أوروبا التزاماتها بشأن عقود الإمدادات الموقعة مع المفوضية الأوروبية.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن تأكيد دي مايو جاء تعليقا على رفض الحكومة الإيطالية مؤخرا منح إذن تصدير شحنة تقدر بربع مليون جرعة من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا إلى أستراليا.

وقال دي مايو إنه "تطبيقا للوائح الأوروبية، لا يمكننا السماح بتصدير اللقاحات المُنتجة على الأراضي الإيطالية والأوروبية حتى يتم ضمان جميع الجرعات المنصوص عليها في العقود الموقعة مع بروكسل".

وأضاف "المفوضية الأوروبية تبذل جهدا كبيرا في محاولة تنسيق جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود، ولكن حتى تلك اللحظة لا يمكن أن نسمح بتصدير 250 ألف جرعة منتجة في إيطاليا، إذا كانت الشركة المصنعة لم تنفذ ما التزمت به سابقا".

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