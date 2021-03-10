لندن تستدعي مبعوثا أوروبيا بشأن اتهامات حول نزعتها القومية بشأن اللقاحات

استدعت الحكومة البريطانية مبعوثا أوروبيا لاجتماع، وسط تصاعد التوترات بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعدما اتهم مسؤول بارز في التكتل لندن بحظر تصدير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما تنفيه بريطانيا بشكل قاطع.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في بروكسل، أنه تمت دعوة مسؤولين دبلوماسيين من الاتحاد الأوربي لإجراء محادثات مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية في لندن صباح اليوم الأربعاء، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن نتيجة المحادثات.

وفي أعقاب انتقادات واسعة النطاق لسجل شحنات اللقاح الخاص بالتكتل، والذي عرقل تصدير 250 ألف جرعة إلى أستراليا الأسبوع الماضي، اتهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارل ميشيل، بريطانيا والولايات المتحدة بتبني نزعة قومية فيما يتعلق بمسألة اللقاحات.

وأضاف ميشيل في منشور على مدونة له أن الاثنين "فرضا حظرا صريحا على تصدير اللقاحات أو مكوناتها التي يتم إنتاجها في أراضيهما" ، وهو ما جاء بدحض فوري من جانب لندن.

وتصر بريطانيا على أنها لا تفرض حظرا على صادرات اللقاحات بشكل خاص، ولكنها تفرض قيودا على الشحنات الخارجية لعدد من العقاقير، التي تعتبر ضرورية لعلاج مرض كوفيد-19.

وأصر الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة على أنه رغم نظام مراقبة الصادرات لديه، فهو منتج ومصدر رئيسي للقاحات.

وليس هذا هو الحال بالنسبة لبريطانيا، طبقا للنائب الأوروبي البارز، مانفريد ويبر، الذي دعا لندن إلى أن تكشف للاتحاد الأوروبي "بيانات الصادرات للقاحات لأوروبا وأي مكان آخر".