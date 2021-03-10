 إثيوبيا تصدر تقريرا عن تحطم طائرة بوينج «في المستقبل القريب» - بوابة الشروق
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إثيوبيا تصدر تقريرا عن تحطم طائرة بوينج «في المستقبل القريب»

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 6:30 م

أعلنت وزارة النقل الإثيوبية اليوم الأربعاء أن البلاد تعتزم نشر تقرير تحقيق نهائيا بشأن حادث التحطم الدموي لطائرة بوينج 737 ماكس في "المستقبل القريب"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعاقت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا استمرار التحقيق في السبب الذي أدى لتحطم الطائرة في 10 مارس 2019 خارج العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت وزارة النقل في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن المكتب الإثيوبي للتحقيق في الحوادث "في المرحلة الأخيرة لإصدار التقرير".

وسبق تحطم الطائرة الاثيوبية حادث مماثل تعرضت له طائرة اندونيسية من نفس الطراز في شهر اكتوبر عام 2018، واسفر الحادثان عن مقتل أكثر من 340شخصا.

وعقب حادث الطائرة الإثيوبية تم وقف تحليق طائرات بوينج 737ماكس.


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