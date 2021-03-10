 وحي من الزنزانة رواية جديدة لأستاذ بتربية الغردقة - بوابة الشروق
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وحي من الزنزانة رواية جديدة لأستاذ بتربية الغردقة


نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 10:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 10:00 م

أعلن الدكتور طه خليفة، الأستاذ بكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي، صدور روايته الجديدة "وحي من الزنزانة" عن دار المعرفة، التي صدرت مؤخرًا، ويجري توزيعها بمنافذ البيع المختلفة داخل وخارج مصر.

وقال خليفة إن "وحي من الزنزانة" هى رواية واقعية تدور حول قصة أستاذ جامعي تعرّض للاتهام في قضية جنائية ظُلمًا، ليجد نفسة محاطًا بأسوار حديدية وسط حفنة من الجناة والمجرمين في قضايا ما بين تجار مخدرات ومتهمين بالقتل.

وأضاف أن الرواية تتناول حياة الأستاذ الجامعي وتقوقعه حول نفسه خلال فترة سَجنه، واصفًا تلك الفترة بدراسة نفسية متعمقة من هؤلاء الجناة، لافتًا إلى أن بطل الرواية حاول خلال مدة سجنه إقامة صداقات معهم، ليسردها في شكل قصصي حتى يعرض على القضاء العادل، فيحكم عليه بالبراءة.


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