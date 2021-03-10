 رئيس الحكومة الليبية بعد منحه الثقة: الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى - بوابة الشروق
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رئيس الحكومة الليبية بعد منحه الثقة: الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى

علم ليبيا
علم ليبيا
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:45 م

توجه رئيس مجلس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، بالشكر لتغليب المصلحة الوطنية في الجلسة التاريخية لمجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن أهل سرت يكتبون التاريخ مرة أخرى من خلال توحيد جهود الليبيين ضد عدوهم المشترك الانقسام السياسي والحروب.

ودعا الدبيبة، خلال كلمة له بعد التصويت لصالح منح الثقة للحكومة، مساء الأربعاء، النواب للالتئام وتعويض ما فاتهم في فترة الانقسام التي حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأمة الليبية لازالت في حاجة لجهودهم.

وقال إن العديد من الاستحقاقات تتنظر النواب بداية من إقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء والحكم المحلي والانتخابات، معلقًا: «سأعمل بكل جهد في دعم المجلس الرئاسي، وتحقيق المصلحة الوطنية، وسألتزم بدعم المفوضية العليا للانتخابات وتحقيق الاستحقاق الدستوري للانتخابات في الموعد المحدد».

وأضاف: «لا وجود مركزية للدولة، والحرب لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى في عهد حكومتنا، وسأحرص على الاستماع إلى شكاوى المواطنين الذين يعانون في كل منطقة».

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