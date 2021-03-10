 السودان يقرر السماح بعودة الجماهير جزئيا في المباريات الدولية والقارية - بوابة الشروق
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السودان يقرر السماح بعودة الجماهير جزئيا في المباريات الدولية والقارية

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:30 م

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السودانية، أن السلطات الصحية وافقت على العودة الجزئية للجماهير لمباريات كرة القدم للمنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات القارية، بحيث يُسمح بحضور نحو 5 آلاف مشجع في تلك المباريات.

وعقد وزير الشباب والرياضة السوداني الدكتور يوسف آدم الضي، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع أسرة كرة القدم، بحضور الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، وممثل الدكتور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات في ناديي "الهلال"، و"المريخ".

وناقش الاجتماع العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة، والمؤسسات الرياضية، وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة وهي تطوير كرة القدم السودانية مع إتباع المؤسسية في التواصل بين الوزارة التي تمثل السلطة الرسمية للدولة، والمؤسسات الأهلية لتفادي أي تقاطعات، وتم الإتفاق على أهمية العمل بإنسجام وتجانس حتى تتكامل الأدوار نحو إحداث نهضة كروية شاملة خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق اللقاء لملفات عدة على رأسها الاستحقاقات المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني السوداني في تصفيات أمم افريقيا، وتحديات الفرق السودانية في دوري أبطال افريقيا.


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