3 دول تعتزم تمويل إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في الهند

كشفت وكالة رويترز، أن قادة الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند سيعلنون قريبا عن اتفاق لتمويل إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في الهند.

ونقلت رويترز عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن قادة دول الحوار الأمني الرباعي هذه ستعلن في إطار محادثات ستعقد يوم الجمعة 12 مارس عبر الفيديو عن اتفاق "لتمويل رفع قدرة الهند لإنتاج اللقاحات ضد كورونا".

وأفيد بأن الاتفاق سيركز بشكل خاص على الشركات الهندية التي تصنع الأدوية لشركتي "نوفافاكس" و"جونسون آند جونسون" الأمريكيتين.

وتشير الوكالة إلى أن هدف هذه الدول يتمثل في التقليل من تأخيرات الإنتاج وتسريع التطعيم ومكافحة بعض طفرات فيروس كورونا المستجد، وسيتم استخدام الأدوية المنتجة في الهند للتطعيم، على وجه الخصوص، في دول جنوب شرق آسيا.

وكما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، فإن هذه الدول الأربع عقدت بانتظام اجتماعات على مستوى العمل وعلى مستوى وزراء الخارجية، في حين أن محادثات يوم الجمعة ستكون أول اجتماع (عبر الفيديو) على مستوى قادة الدول الأربع.