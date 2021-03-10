محرز ودي بروين يعيدان مانشستر سيتي للانتصارات بالدوري الإنجليزي

قاد النجمان الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفن دي بروين فريقهما مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل كل منهما هدفين خلال فوز الفريق السماوي 5 / 2 على ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة من 29 مباراة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 14 نقطة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي خاض 28 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر بترتيب المسابقة.

وافتتح دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأعاد محرز التقدم لسيتي بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، ثم أضاف زميله الألماني إيلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واصل محرز تألقه، بعدما سجل الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 55، لكن سرعان ما قلص ساوثهامبتون الفارق، عقب إحراز تشي آدامز هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة التالية.

وعاد دي بروين لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، ليعيد مانشستر سيتي البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق صفر / 2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقائه الماضي بالبطولة.

بدأت المباراة باستحواذ من جانب مانشستر سيتي خلال الدقائق العشر الأولى، قبل أن يحرز دي بروين هدفا مبكرا للفريق السماوي في الدقيقة 11.

وتابع دي بروين كرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، سددها فيل فودين، لترتد الكرة من يد أليكس مكارثي، حارس مرمى ساوثهامبتون، لتتهيأ أمام النجم البلجيكي، الذي سدد مباشرة وهو على بعد خطوات من المرمى، لترتطم الكرة بباطن العارضة وتسكن الشباك.

بمرور الوقت، بدأ ساوثهامبتون الدخول لأجواء المباراة، وقاد ناثان ريدموند هجمة عنترية في الدقيقة 22، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة زاحفة أبعدها إيديرسون مورايش، حارس مرمى سيتي لركنية.

وعند تنفيذ الركلة الركنية تعرض يانيك فيسترجارد للجذب من القميص من جانب إيميريك لابوت مدافع سيتي، ليحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء.

ونفذ جيمس وارد براوس ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة في منتصف المرمى لتعانق الشباك، مسجلا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 25.

حاول سيتي العودة للمباراة من جديد وسدد فيرناندينيو في الدقيقة 29، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى، فيما طالب لاعبو سيتي بالحصول على ركلة جزاء، عقب سقوط فودين في كرة مشتركة مع مكارثي في الدقيقة 33، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب.

ورد ساوثهامبتون بهجمة سريعة في الدقيقة التالية انتهت بتسديدة من وارد براوس أبعدها مورايش بصعوبة بأطراف أصابعه لركنية.

وجاءت الدقيقة 40 لتشهد هدفا لمانشستر سيتي عن طريق محرز، الذي استغل تمريرة خاطئة من الدفاع، ليسدد كرة رائعة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يمين مكارثي داخل الشباك.

حافظ سيتي على نشاطه الهجومي، وبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبيه، أضاف إيلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث تابع تسديدة محرز التي ارتطمت في القائم الأيمن، ليسدد مباشرة دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

تواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث أضاف محرز الهدف الرابع لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55.

وتلقى النجم الجزائري تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر فودين، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين مكارثي داخل الشباك.

وبعد مرور دقيقة واحدة، قلص ساوثهامبتون الفارق، بهدف حمل توقيع تشي آدامز، حيث مرر ريدموند الكرة إلى ستيوارت أرمسترونج، الذي سدد كرة ضعيفة لتتهيأ إلى آدامز، ليصوب من داخل المنطقة، وتصطدم الكرة في الدفاع، قبل أن تعانق الشباك.

لم يهنأ ساوثهامبتون بهدف تقليص الفارق، حيث أضاف دي بروين الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 59، بعدما تابع تمريرة من فودين، لينطلق بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد على يسار مكارثي وتعانق الكرة الشباك.

هدأ إيقاع المباراة خلال نصف الساعة الأخيرة بعد اطمئنان سيتي على الفوز، قبل أن يفاجيء تشي آدامز الجميع بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 85، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمانشستر سيتي 5 / 2 على ساوثهامبتون.