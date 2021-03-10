باسم مغنية: مسلسل «قارئة الفنجان» يطرح قضية افتراضية عن تحكم تطبيق في حياة الشباب

قال الفنان اللبناني باسم مغنية إنه يقدم في مسلسل "قارئة الفنجان" شخصية "باسل" الذي يعمل ضمن الأحداث مدير أمن منتجع تحدث فيه مشكلة، تتعلق بسيطرة تطبيق إلكتروني على مجموعة شباب ويتحكم بحياتهم، قبل أن يتم الكشف عن ارتباطه بأحداث عدة.

وأكد "مغنية" أن المسلسل يطرح قصة افتراضية، نرى من خلالها أمور تتحكم بحياة مجموعة من الأشخاص، تؤذيهم وتؤثر على المحيطين بهم. مشيرا إلى أن القصة جديدة في عالمنا العربي وحبكتها قوية، إضافة إلى رؤية المخرج محمد جمعة، والحشد الجميل من الممثلين.

ويضيف: "عناصر العمل الفني متوافرة من نص ومعالجة وإيقاع سريع، إلى الممثلين، والدور الّذي يبقى الأساس بالنسبة لي ولا أساوم عليه". كما أعرب عن سعادته بتعاونه مجددا عبر هذا المسلسل مع الممثلة اللبنانية ورد الخال، التي يعتبرها صديقة العمر.

المسلسل ينطلق عرضه على منصة شاهد 12 مارس الجاري، وتدور أحداثه "قارئة الفنجان" على أحد شواطئ بيروت، في إطار من الغموض والإثارة، حيث يلتقي مجموعة من الشباب والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال العام 2020. وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محدداً الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين العرب، منهم؛ أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي ابراهيم، تاتيانا مرعب، دوري السمراني وآخرين.