رئيس الوزراء السلوفيني يدعو رئيس وكالة الأنباء الرسمية للاستقالة

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دعا رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا اليوم الثلاثاء رئيس وكالة أنباء "إس تي ايه" بويان فيسيلينوفيتش إلى الاستقالة.

وكتب يانشا الذي يرأس حكومة يمينية عبر تويتر: "حان الوقت للمدير العام أن يستقيل كأداة سياسية لليسار المتطرف ومواجهة المسؤولية عن أفعاله غير القانونية".

ولم يصف يانشا الأعمال غير القانونية التي أشار إليها.

تتمتع وكالة الأنباء السلوفينية بطابع الخدمة العامة من حيث المبدأ، وموظفوها مستقلون.

ومع ذلك، مارست حكومة يانشا ضغوطا على وكالة الأنباء في الأشهر القليلة الماضية، بحجة أن تقاريرها تمارس التمييز ضد القوى السياسية اليمينية.