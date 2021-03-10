الزراعة: تصدير اللقاحات البيطرية إلى الكويت والإمارات وبعض الدول الإفريقية

أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تصدير اللقاحات البيطرية إلى عدة دول خاصة الكويت والإمارات وبعض الدول الإفريقية، مشيرا إلى وجود بروتوكولات تعاون مع السودان لتصدير اللقاحات البيطرية المنتجة محليا.



وأوضح سعد في تصريحات صحفية، أن جميع اللقاحات المنتجة من معهد المصل واللقاح مطابقة للمواصفات العالمية ولها شهادة جودة، والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية هو الجهة المسئولة عن معايرة اللقاحات سواء محلية أو مستوردة.



وأشار إلى أنه يتم معايرة اللقاحات البيطرية تتم طبقاً للبروتوكولات العالمية، وهناك لجان دولية لتقييم إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية، مؤكدا على إنتاج 85% من احتياجاتنا من اللقاحات البيطرية و7% من الدواجن.



ونوه أن مصر تستورد 500 ألف جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية سنوياً، لافتا إلى العمل على تطوير أجهزة المعهد لتقليل الفجوة الاسترادية لإنفلونزا الطيور.