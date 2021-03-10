تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4712 شاحنة.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الأربعاء- أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 25 ألفا و584 طنا، شملت 815 طن رمل، و14458 طن فوسفات، و7810 أطنان يوريا، و321 طن كحول، و280 طن خشب زان، و1900 طن صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و429 طنا، شملت 10853 طن ذرة، و5253 طن خشب، و15912 طن قمح، و16330 طن حديد و81 طن جرارات.

وأشار إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2672 طنا من القمح لصوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129 ألفا و527 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126 ألفا و493 طنا.