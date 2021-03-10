قالت أوجيني أسامة، مفجرة قضية التحرش بطفلة المعادي، إن المتحرش اعتقد أن العمارة التي حدثت بها الواقعة مجهورة ولا يسكنها أحد، نظرًا لما يتم فيها من إصلاحات.

ونفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، فصلها من عملها بعدما نشرت فيديو المتحرش، قائلة إن العكس صحيح تمامًا، وصاحب المعمل شجعني على أن أفعل ما يريح ضميري.

وأكدت دعم زملائها في العمل لما قامت به، متابعة: «أنا النهاردة خرجت من النيابة على شغلي، وكنت في المعمل اليوم كله».

واستنكرت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فصلها عن عملها، معقبة: «مديري قعد يضحك لما قولتله إنهم بيقولوا إنك رفدتني».

وأضافت أن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلق حاليًا، مؤكدة أنها لم تحذف ما نشرته عبر صفحتها الشخصية، ولا تعرف أسباب حذفه.

وأضافت أنها لم تكن لتقدم على حذف الفيديو إذا طلب أحد منها ذلك، موضحة أنها تفاجأت من رد الفعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها لأول مرة تتعرض لموقف كهذا.

وأشارت إلى شعورها بالرهبة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن زوجها دعمها وأثنى على ما فعلته.

ولفتت إلى قلق أسرتها عليها بعدما عرفوا بالخبر، ولكنهم لم ينتقدوها فيما فعلته، مشيرة إلى أنها لديها طفلة في نفس عمر الفتاة التي تم التحرش بها، لهذا لم تردد في فضح المتحرش بها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.