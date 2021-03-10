مؤخرا، في يوم شهد هطول الثلوج عادت هارو سانبي لفترة وجيرة لمنزلها المهجور في منطقة مرتفعة في مقاطعة فوكوشيما، حيث ما زال يحظر على السكان العودة للعيش فيها بسبب التلوث الاشعاعي المكثف الناجم عن أسوأ كارثة نووية شهدتها اليابان بعد الزلزال الكبير قبل عشر سنوات في 11 مارس عام 2011.



ولم يقترب أحد من منزل أسرتها الخشبي التقليدي المؤلف من طابقين منذ إجلاء السكان، لذلك توجد به فجوات كبيرة في السقف وحصائر تاتامي التقليدية ملقاة على الأرض وصناديق عفنة.



وتقول سانبي إنها تشعر بحزن شديد بعد رؤيتها للمنزل الذي يمتلأ بذكريات جميلة لأفراد أسرتها العشرة والتي تضم أربعة أجيال وهو في هذه الحالة المزرية.



كما تضيف أن السكان المحليين لديهم شعور عميق بالارتباط بأرضهم- منطقة تسوشيما في ببلدة ناماي، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب محطة فوكوشيما دايتشي النووية المتوقفة عن العمل.



وتوضح سانبي" تسوشيما غنية بالثروات الطبيعية. لقد اعتدنا الاستمتاع بمشاهدة تفتح أزهار الكرز سويا، وجمع الخضراوات والمشروم وصيد السمك في نهر محلي".



مع ذلك، لقد تمزق هذا المجتمع المترابط بسبب الانهيار الثلاثي للمحطة التي تديرها شركة طوكيو إليكتريك باور عام 2011.



وجرى الإعلان عن حالة طوارئ نووية بعد وقوع زلزال بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر أعقبته موجات مد عاتية "تسونامي"، بعد ذلك أرسلت الرياح أعمدة الاشعاع في الاتجاه الشمالي-الغربي نحو منطقة تسوشيما.



وتقول ساشيكو ماشيو، التي كانت تدير مطعما في تسوشيما "إنه لأمر محزن للغاية أننا فقدنا موطننا بسبب كارثة نووية"، مضيفة: "تسوشيما كانت مكانا للاستشفاء، تحيطه الجبال. لقد اعتدنا الاستمتاع بأوراق الأشجار الساحرة خلال فصل الخريف".



وتصنف منطقة تسوشيما حاليا على أنها منطقة "يصعب العودة إليها، ولا يدري سكانها متى سوف يتمكنون من العودة. إلى ديارهم".



من ناحية أخرى، تريد الحكومة المركزية مجددا أن تؤكد "تعافي" فوكوشيما في الذكرى العاشرة للكارثة النووية الخميس المقبل، فقد ألغت أوامر الإجلاء في الكثير من المناطق المتضررة، بما في ذلك المناطق الوسطى لبلدة ناماي، بالقرب من المحطة النووية، ما يتيح للسكان العودة لمنازلهم.



مع ذلك، أغلبية كبيرة منهم لم تعد بسبب قلة فرض العمل والمخاوف بشأن التلوث الاشعاعي، على الرغم من تأكيد مسؤولي الحكومة الانتهاء من أعمال التطهير من التلوث الإشعاعي.



وتقول سانبي: "على الرغم من أن الحكومة ألغت أوامر الإجلاء، لا يزال لا يمكن للسكان المحليين زراعة الأرز والخضرات. ولا يمكنهم تناول السمك الذي يصيدونه من أي نهر".



وأضافت "أتساءل ما إذا كان يمكن للعاملين في شركة طوكيو اليكتريك والمسؤولين الحكوميين العيش هناك مع أطفالهم وأحفادهم حتى بعد إلغاء أوامر الإجلاء"، قائلة: "أدعو الحكومة أن تتوخى المزيد من الحذر عندما تلغي أي أمر إجلاء".



ولم تفكر ماشيو وأسرتها مطلقا في العودة إلى تسوشيما.



وبدلا من ذلك استقروا في بلدة هاتوياما الصغيرة شمال طوكيو، حيث لا يوجد معارف لهم. ولكن المتطوعين المحليين ساعدوهم في التأقلم على التواجد هناك.



وتقول ماشيو إنه في أثناء التنقل أكثر من عشر مرات منذ وقوع الكارثة، تدهورت الحالة الصحية لزوجها وتوفى لاحقا.



ومثل الكثير ممن تم إجلاؤهم بسبب الكارثة النووية، تشعر ماشيو بالعزلة، حيث إن الكارثة ابعدتها عن أصدقائها وجيرانها القدامى.



وفاقمت جائحة كورونا من عزلتها، خاصة عندما تم فرض حالة الطوارئ في المنطقة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.



وقالت: "لقد كان أمرا صعبا للغاية، ولكني تمكنت من التغلب عليه".



كما خلفت الجائحة ضررا اقتصاديا مدمرا بالنسبة للكثير من ضحايا الكارثة النووية، بحسب ما قالته جماعات مدنية.



وواجهت أسرة سانبي أيضا صعوبات عقب أن إرغامها على الإجلاء، حيث لم يستطع أفراد أسرتها العشر البقاء معا.



لقد تم توزيعهم في ستة أماكن حتى عثروا على مكان في مدينة فوكوشيما ليعيشوا سويا بعد أربعة أعوام.



وأفادت وكالة إعادة البناء بإنه حتى يناير الماضي، بلغ عدد من تم إجلاؤهم من فوكوشيما نحو 36 ألف شخص.



ويقول المنتقدون إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، حيث إن الحكومة المركزية وحكومة فوكوشيما المحلية لم تراع ظروف المعيشة للذين تم إجلاؤهم الذين اضطروا للتفرق في أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.



وقالت اياكو اوجا، العضوة التنفيذية بجماعة للمواطنين معنية بمن تم إجلاؤهم من فوكوشيما "إي إنقاص لعدد من جرى إجلاؤهم لا يعني تقدم مرحلة تعافي فوكوشيما".



وأضافت اوجا، التي فرت إلى مقاطعة نيجاتا من أوكوما، التي بها جزء من محطة فوكوشيما "نريد أن يفهم المسؤولون الأحوال المختلفة التي تم فيها وضع من تم إجلاؤهم، ونحث الحكومة على مراعاة الظروف الفردية".