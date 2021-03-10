 سنغافورة: 10 إصابات جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج - بوابة الشروق
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سنغافورة: 10 إصابات جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:32 م

أعلنت سنغافورة ظهر اليوم الأربعاء، اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في المدينة الدولة إلى 60 ألفا و62 حالة.

ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية في عددها اليوم عن وزارة الصحة القول، إن جميع هذه الحالات قادمة من الخارج، وقد تم وضعها قيد العزل المنزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة محلية، أو في أماكن إيواء العمال الأجانب.

ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم.

وتعافت خمس حالات أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين في سنغافورة إلى 59 ألفا و890 .

وسجلت سنغافورة 29 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس.

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