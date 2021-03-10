توجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحية لسيدة المعادي التي أنقذت طفلة من التحرش، قائلة: «انت مثال للإيجابية».

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تبحث عن مثل هذه السيدات الإيجابيات لمساعدة الوزارة في رصد مثل هذه الوقائع، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستكرم سيدة المعادي نفسيًا وخدميًا.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.