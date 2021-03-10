الإسماعيلي: نثق في التحكيم ولن نسمح بأي ظلم يتعرض له الفريق

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صرح الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلي، بأن الفريق يثق في الحكام المصريين ويقف دائما بجانبهم لأنهم أهم عنصر من عناصر نجاح منظومة كرة القدم.

وأكمل بالرغم من الظلم الذي لحق بالاسماعيلي هذا الموسم جراء أخطاء تحكيمية والفار تسببت في فقدان نقاط مستحقة بشهادة الجميع.

وتابع النادي الإسماعيلي يرجو من طاقم تحكيم مباراته مع الاهلي وحكام الفار التوفيق في المباراة وأن يحققوا العدالة التحكيمية وإعطاء كل فريق حقه.

وأكد على ثقة النادي في كل العناصر الفنية المسئولة عن الفار والنقل التليفزيوني، وإعادة اللقطات من جميع الزوايا بعدالة مطلقة لكي تساعد حكام الفيديو في اتخاذ القرارات العادلة لأن النادي وجماهيره لن يسمحوا بأي ظلم يتعرض له الفريق من اي طرف.

وأتم متحدث الإسماعيلي نحن نطالب بالعداله فقط واحقاق الحق للجميع.