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تحقيقات: الشرطي المحتجز بسبب اختفاء امرأة بلندن لم يكن في ساعات العمل

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 1:31 م

أظهرت تحقيقات أن رجل الشرطة الذي تم احتجازه على خلفية اختفاء امرأة في لندن بوقت سابق هذا الشهر لم يكن في الخدمة وقت اختفائها.

ولا تزال سارة إيفرارد 33 عاما مفقودة منذ 3 مارس بعد أن غادرت منزل صديقتها في جنوب لندن وعادت إلى منزلها على بعد نحو 4 كيلومترات.

وقال مساعد مفوض شرطة العاصمة، نيك إفجريف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "تشير تحقيقاتنا إلى أن هذا الشرطي لم يكن في الخدمة وقت اختفاء سارة".

وتم القبض على الشرطي الذي يخدم في كِنت - على بعد 50 كيلومترا جنوب المكان الذي شوهدت فيه إيفرارد آخر مرة – مساء الثلاثاء، مع امرأة كانت محتجزة للاشتباه في أنها ساعدت شخصا يقف وراء الاختفاء.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان الشرطي يعرف إيفيرارد أو سبب اعتقاله.

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