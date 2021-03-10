 كشف ملابسات فيديو مضايقة سائح أجنبي في منطقة الأهرامات - بوابة الشروق
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كشف ملابسات فيديو مضايقة سائح أجنبي في منطقة الأهرامات

مصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 2:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 2:22 ص

بث أحد المواقع، مقطع فيديو، يتضمن شكوى لسائح، بتعرضه لبعض المضايقات من قبل بعض أصحاب الدواب المتواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بالجيزة.

وعلى الفور فحصت الأجهزة الأمنية، الفيديو، وأمكن تحديد المتهمين، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بالجيزة، حاصلين على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية بتواجدهم فى المنطقة الأثرية، وبمناقشتهم قرروا أنهم عرضوا على السائح ركوب أحد الدواب للتريض بها بالمنطقة، ثم طلبوا منه مبالغ مالية أزيد من التسعيرة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم بضمان مالى.

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