البرلمان النرويجي يعلن تعرضه لهجوم إلكتروني جديد

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أعلن البرلمان النرويجي، اليوم الأربعاء، أنه تعرض لهجوم قرصنة إلكتروني مرتبط ببرامج البريد الإلكتروني الخاصة بتطبيقات مايكروسوفت، إلا أنه لم يتهم أي مشتبه به.

وقالت رئيسة البرلمان تونه فيلهلمسن تروين: "الهجوم الذي نواجهه يظهر أن الهجمات الإلكترونية في أسوأ الحالات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على العمليات الديمقراطية".

وجاء في بيان أن البرلمان لم يكن على علم بـ "المدى الكامل للهجوم".

وقالت ماريان أندريسن، الأمينة العامة للبرلمان التي ترأس إدارة الهيئة التشريعية: "نعلم أنه تم استخراج بيانات، لكن ليس لدينا نظرة عامة كاملة حتى الآن".

وتقدمت إدارة البرلمان ببلاغ للشرطة.

وأبلغ عدد من الشركات والمنظمات مؤخرا عن انتهاكات مماثلة.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت الحكومة النرويجية باللوم على متسللين مرتبطين بالمخابرات العسكرية الروسية في عملية اختراق أخرى للبرلمان.

لكن البرلمان النرويجي قال اليوم إنه لا يبدو أن هناك صلة بين الحادث الأخير والحادث الذي تم الإبلاغ عنه العام الماضي.

ونفت السفارة الروسية في أوسلو مسؤوليتها عن الواقعة في أكتوبر الماضي.