موسيماني : لعبنا مباراة «كرة طائرة» أمام الإسماعيلي بسبب سوء أرضية الملعب

أعرب لجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه على الإسماعيلي بهدفين دون رد ، مساء اليوم الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 للدوري.

وقال موسيماني فى المؤتمر عقب اللقاء ، إن المباراة كانت صعبة جدًا، موضحًا أن أرضية الملعب لا تساعد أحد علي لعب الكرة، واضطر للاعتماد علي الكرة العالية.

وتابع: "أثق في كل اللاعبين، وأفشه والشحات لاعبين مميزة، ولم يكن باستطاعتنا أن ندعهم في الملعب وقمنا بإخراجهم من الملعب".

وأضاف: "لعبنا أمام فيتا بشكل جيد ولم نفز واليوم لعبنا كرة طائرة وليست كرة قدم وحققنا الفوز، ومباراة اليوم إعداد جيد لنا قبل مواجهة فيتا".

واستطرد: "هناك تباين في الأداء بين الشوطين الأول والثاني في أغلب المباريات بسبب تدخلتنا بالتغيرات التكتيكية وتغيير طريقة اللعب، والفريق مجهد خاصةً أننا لم نشارك في فترة إعداد وكان هناك تلاحم مواسم".

واختتم: "عند الحديث عن إجهاد اللاعبين يتحدث البعض عن أنني اختلق أعذار، وخضنا لقاء اليوم بدون ثلاث لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وأشركنا الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر وفترة الراحة بسبب الارتباطات الدولية".