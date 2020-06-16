مصدر بالصحة: وفيات كورونا بمستشفى أسوان التخصصي بسبب وصول المرضي في حالة حرجة

الوزيرة شكلت لجنة لمتابعة جميع مستشفيات أسوان بعد ارتفاع الوفيات بالمستشفى

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت لجنة مكونة من أعضاء من هيئة الرقابة والمتابعة، وقطاع الطب العلاجي، وقطاع الطب الوقائي، والتواصل المجتمعي، لمتابعة جميع مستشفيات محافظة أسوان، وذلك بعد ارتفاع الوفيات بمستشفى أسوان التخصصي للعزل.

وأضاف المصدر لـ "الشروق "، أن اللجنة باشرت عملها منذ الثلاثاء الماضي، ومن المنتظر أن تنتهي من عملها اليوم الخميس، ليتم إعلان نتيجة التحقيق من خلال الوزارة.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لا توجد أي شبهه في الوفيات داخل المستشفى، وأن السبب الذي توصلت اليه اللجنة حتى الآن هو أن ثقافة المواطنين في أسوان عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات المتأخرة والحرجة، وهو السبب في حدوث هذه الوفيات، لوصولها متأخرة وفي حالة حرجة.

وكانت أعداد الوفيات قد ارتفعت فى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، خلال يومين، حيث وصلت لـ17 حالة غالبيتها من السيدات خلال اليومين الماضيين.