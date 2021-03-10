رحّب أعضاء مجلس النواب الليبي في طرابلس بجلسة منح التقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، بارك نواب برلمان طرابلس للشعب الليبي إنجاز هذا الاستحقاق، متمنين التوفيق لأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وإنجاز المهام الملقاة على عاتقهم وعلى رأسها الإعداد للاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأشار الأعضاء إلى أن جلسة سرت جاءت تتويجا للجهود التي بذلت والمشاورات التي أجريت في مدن عدة داخل وخارج البلاد، انطلاقا من مدينة طنجة المغربية، ثم غدامس و صبراتة. وقالوا: "إن كل هذه الجلسات كانت تُبذل لأجل توحيد مجلس النواب الذي انقسم في ظروف سياسية صعبة نتيجة للعدوان على العاصمة".

وفي ختام البيان، أكد الأعضاء على "ضرورة استمرار الجهود لتوحيد المجلس، وحل كافة الإشكاليات القانونية المتعلقة به والتي نتجت عن المرحلة السابقة، حتى يتمكن من أداء دوره في المرحلة القادمة، وضمان تمثيله لكل شرائح الشعب الليبي، وإنجاز الاستحقاقات القانونية والدستورية التي تضمن نجاح حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية".

يشار إلى أن البرلمان الليبي "مجلس النواب" منقسم إلى برلمانين: الأول في الشرق الليبي برئاسة عقيلة صالح والثاني في طرابلس برئاسة حمودة سيالة، والذي لم يشارك هو ونواب آخرون يتبعون برلمان طرابلس في جلسة سرت، وخرجوا بهذا البيان لمباركة منح الثقة، والمطالبة باستكمال ما قد يعيق استمرار توحد البرلمان.