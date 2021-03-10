قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، أيقونة المنظومة الطبية في كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحافظة استطاعت بالتعاون مع كل أجهزة الدولة تخصيص شقة في كفر الشيخ للطبيب محمود سامي.

وتابع: «عالجنا بعض الصيغ القانونية لنصل بالإيجار الرمزي لشقة الطبيب إلى جنيه واحد، يمتد لسنوات له ولأسرته»، موضحًا أن الطبيب يتسلم عقد الشقة اليوم.

وذكر أن هذا الإجراء جاء تقديرًا من الدولة له وللمنظومة الطبية ككل، مضيفًا أن المنظومة الطبية من أطباء وممرضين وفنيين واجهت ولا زالت تواجه الجائحة بصلابة.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، عرفانًا بدور الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.