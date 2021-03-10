القومي للتنسيق الحضاري: مشروع «عاش هنا» يحافظ على التراث ماديا ومعنويا

أحد اللوحات التي تم تنفيذها ضمن مشروع عاش هنا

قال الدكتور حسن بهجت، رئيس قطاع التخطيط بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع «عاش هنا» جزء من منظومة مشروعات يقوم بها الجهاز بهدف الحفاظ على التراث بشقيه المادي والمعنوي.

وأضاف بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه كان من الواجب أن يتم ضم شهداء الأطقم الطبية الذين توفوا خلال جائحة كورونا إلى شخصيات مشروع «عاش هنا»، تقديرًا لدورهم الكبير خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس قطاع التخطيط بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن هناك لجنة متخصصة ضمن مشروع «عاش هنا» تبحث عن الأسماء وتراجع بيانات الأشخاص، حتى يتم تنفيذ اللافتة ووضعها على الشارع المقرر.

وعن مبادرة تحسين الصورة البصرية للفراغات العامة والميادين في مختلف المحافظات، أوضح أن الحفاظ على ملامح واجهات المباني من أدوار الجهاز، معقبًا: «نقوم بنوع من الإرشادات تختلف من منطقة لأخرى، لإعادة التأكيد على هوية الأماكن».