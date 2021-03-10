سيطرت واقعة إنقاذ أوجيني أسامة، لطفلة من محاولة تحرش رجل بها داخل مدخل أحد العقارات بحي المعادي، على حديث الرأي العام اليوم الثلاثاء.

وأجرت أوجيني، التي أصبحت تُعرف إعلاميا بـ"سيدة المعادي"، مداخلات هاتفية مع بعض البرامج التلفزيونية؛ لإيضاح تفاصيل وملابسات الواقعة وما بعدها.

ونرصد فيما يلي أبرز تصريحات منقذة طفلة واقعة التحرش بالمعادي:

- لم أفكر لحظة قبل نشر الفيديو وتحركت بمشاعر الأم

- كل اللى فكرت فيه إنقاذها وتخيلتها بنتي

- لم أتوقع هذه الضجة من نشر الفيديو.. وأردت معاقبة المتحرش فقط

- زوجي شجعني على نشر الفيديو ورجال الشرطة دعموني

- مقتنعة إن ربنا ستر المتحرش مرة واتنين وتلاتة بس هو شايف أنه مش هيقف غير بالطريقة دي

- لا أعرف الطفلة الضحية.. وفكرنا في الخروج وراء المتحرش وإبلاغ الأهالي

- الشرطة تواصلت معي في نفس يوم نشر الفيديو

- لم أتعرض للضغط من أي شخص.. والدكتور قال اعملي اللي يريحك

- لم أحذف فيديو التحرش.. ومعايا ناس كتير واقفين في ضهري

- مصير الطفلة وحالة الرعب التي عاشتها في تلك اللحظة هو ما خطر ببالي

- إنقاذ الطفلة وعدم الضرر بها هو أكبر تكريم في الدنيا

- رجال شرطة قسم المعادي فضلوا قاعدين قدام المعمل والميدان علشان يطمنوا عليا وأني في أمان

- لم أفصل من عملي.. وحسابي على فيسبوك معلق حاليا