مجلس النواب الليبي يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة

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بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

ويصوت النواب برفع الأيدي وليس الاقتراع السري، وذلك في جلسة اليوم الأربعاء المنعقدة في مدينة سرت الليبية