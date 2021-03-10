مجلس النواب الليبي يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة

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متحرش المعادي.. القصة الكاملة للواقعة التي أثارت غضب المصريين
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بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة.
ويصوت النواب برفع الأيدي وليس الاقتراع السري، وذلك في جلسة اليوم الأربعاء المنعقدة في مدينة سرت الليبية