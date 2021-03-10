ولاية نمساوية تجرب تخفيف قيود فيروس كورونا

تختبر ولاية فورارلبرج النمساوية تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث ستسمح بفتح المطاعم وإقامة الفعاليات ومارسة الرياضات.

ورغم ذلك، قال ماركوس فالنر، رئيس الولاية الصغيرة الواقعة غربي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، إن العديد من القيود ستظل سارية.

ويبلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام هناك 73 إصابة، وهو أقل بكثير من العدد على مستوى البلاد البالغ 184. وأوضح فالنر: "بناء على هذا الوضع، من السهل تبرير اتخاذ خطوة مسؤولة".

وشدد على أن "المسؤولية الشخصية مطلوبة أيضا".

وستتمكن المطاعم من خدمة الزوار داخلها وخارجها، ويمكن السماح بإقامة الفعاليات شريطة استخدام نصف سعة الأماكن بمشاركة 100 شخص بحد أقصى. ويمكن لمجموعات الأطفال والشباب عقد اجتماعات صغيرة مرة أخرى، كما يمكن خوض التدريبات الرياضية دون اقتراب اللاعبين من بعضهم البعض بشدة.

ومن المتوقع أن يتم فرض وضع الأقنعة وتسجيل الزائرين وقياس درجة حرارتهم والالتزام بالتباعد كوسيلة للمساعدة في منع العدوى في هذه السيناريوهات.

وتخطط الحكومة في فيينا لمناقشة طرق مماثلة لتخفيف الإجراءات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن هذه الخطط معرضة للفشل حاليا، نظرا لارتفاع أعداد الإصابات.