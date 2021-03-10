الفيدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا وسط البلاد



أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملا إرهابيا بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية ضد مؤسسة تعليمية (مدرسة) وسط البلاد.



وذكر بيان للجهاز، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية عملا إرهابيا ضد مؤسسة تعليمية في ضواحي مدينة بينزا بوسط روسيا".



وأضاف البيان "نتيجة للإجراءات المتُخذة، تم اعتقال مواطن روسي متورط في الإعداد لهذه الجريمة".



ولم يقدم البيان أي تفاصيل محددة عن المُعتقل أو مدى حجم هذا العمل الإرهابي.