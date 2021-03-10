قالت أوجيني أسامة، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المعادي"، إنها لم تتوقع هذه الضجة حول نشرها للفيديو، خاصة وأن عدد المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي قليل، موضحة أنها كانت تريد فقط أن يجدوا هذا الرجل ليتم عقابه على ما فعله.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، إلى المجهود الكبير المبذول من قبل قسم شرطة المعادي، الذي تواصل معها على مدار اليوم لمعرفة تفاصيل الواقعة، معلقة على ما يقوله البعض حول عدم فضح الرجل خاصة لأن لديه أبناء أن «أنا مقتنعة إن ربنا ستره مرة واتنين وتلاتة بس هو شايف أنه مش هيقف غير بالطريقة دي».

ونفت انتقاد صاحب معمل التحاليل لها بعد نشرها الفيديو، متابعة: «أول واحد قالي اعملي اللي أنتِ عوزاه وأنا بشير الفيديو، مقاليش حاجة قالي اللي أنتِ شيفاه مناسب اعمليه وضميرك هيستريح لو عملتيه وربنا كتبله أنه يتشاف كدا ويتفضح كدا وملكيش دعوة بأي كلام يتقلك بعد كدا».

وأكدت دعم أسرتها والمحيطين لها وفخرهم بما فعلته، على الرغم من قلقهم عليها، معقبة: «كلهم خايفين عليا بس قالولي برافو عليكي إحنا مبسوطين بيكي، نجدتي البنت، وأنا عملت الصح فمش خايفة».

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولته التخفي في أحد المساكن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا المراقبة داخل العقار، أظهر استدراج المتهم لطفلة ابنة حارس العقار تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا.