ظهور 83 حالة إصابة بكورونا في مجزر جنوبي ألمانيا

أثبتت الاختبارات ثبوت إصابة 83 شخصا بكورونا وذلك بعد ظهور تفش للوباء في مجزر بمدينة بوخلوه جنوبي ألمانيا.

وأعلن المكتب المحلي المختص في المدينة اليوم الأربعاء أنه أصدر أمرا بإيداع 93 شخصا آخر من المصابين في الحجر الصحي، وذكر المكتب أنه تبين أن ثلاثة من الـ 83 شخصا مصابون بالطفرة البريطانية .

وحسب البيانات الصادرة عن متحدث باسم الشركة التابع لها المجزر، فإن إجمالي العاملين الشركة يبلغ 430 شخصا، وأن عددا كبيرا من المصابين يعملون في الذبح، وأوضح المتحدث أنه تم تعليق العمل في المجزر منذ أمس حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث إن الشركة لا يمكنها حتى الآن توضيح كيف حدثت الإصابات " والسلطات أكدت أنه ليس هناك دليل على وجود قصور في خطتنا الخاصة بالنظافة الصحية".

كان تفش للإصابات قد وقع في مكان آخر تابع للشركة في ولاية بادن-فورتمبرج في مطلع يناير الماضي وأسفرت الاختبارات عن ثبوت إصابة 23 شخصا.