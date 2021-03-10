هندوراس توقع عقدا لشراء لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، أن بلاده وقعت عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الهندوراسي -في تدوينة على موقع على "تويتر" نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- "اختتم للتو لقاؤنا مع قيادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وأرسلوا لنا العقد، وقد تم توقيعه".

وكانت وكالة الرقابة الصحية في هندوراس قد سجلت في أواخر فبراير الماضي لقاح "سبوتنيك V" الروسي لاستخدامه ضد فيروس كورونا.

وسجلت هندوراس أكثر من 174 ألف إصابة بفيروس كورونا، و4283 حالة وفاة. وفرضت سلطات البلاد حظر التجوال للحد من انتشار الفيروس.