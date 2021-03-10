كارتيرون يتجاهل الحديث عن الزمالك بعد فوز التعاون

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون عن فوز فريقه على أبها بهدف دون رد.

وفاز التعاون على أبها بهدف نظيف في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، ليواصل النتائج الجيدة للذئاب في الفترة الأخيرة.

وخلال تصريحات صحفية عقب المباراة لم يتطرق كارتيرون للحديث عن إمكانية عودته للزمالك، بعدما ارتبط اسمه بقوة بقيادة الفريق الأبيض من جديد خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك في أكتوبر الماضي بشكل مفاجئ لينتقل إلى تدريب التعاون، فيما تعاقد الأبيض مع باتشيكو لاستكمال مشوار الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، البطولة التي كان قد وصل فيها الفريق إلى نصف النهائي.