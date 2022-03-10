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سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، اليوم الخميس، على حريق اندلع داخل كابينة غاز فى منطقة المرج، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية في القاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل كابينة غاز بشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.

وفور انتقال قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها داخل المواسير المتصلة بالغاز.

وأمر مدير الحماية المدنية بالتنسيق مع شركة الغاز بغلق جميع المحابس المؤدية إلى المنطقة، وتفعيل خطة تأمين.

فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحريق.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية لسحب الكثافات التي حدثت وتنظيم حركة السيارات.