دراسة: ارتباط العمل بنظام الورديات يضعف الذاكرة ويبطئ سرعة المعالجة العقلية

ذكرت دراسة أمريكية نشرتها مجلة "الطب المهني والبيئي" اليوم /الخميس/ أن ارتباط العمل بنظام الورديات ضعف الذاكرة ويبطئ سرعة المعالجة العقلية.

وأوضح الباحثون أن نظام الورديات يقلل من القدرة على التحكم في الدوافع والاستجابة الظرفية، مما يزيد من مخاطر الإصابات والأخطاء في مكان العمل ويتسبب في مشاكل صحية خطيرة نتيجة لخروج الجسم عن إيقاع الساعة البيولوجية عن مسار دورة الضوء والظلام العادية.

وأشار الباحثون إلى أن العمل خارج الدورة العادية (ليلا ونهارا) يتعارض مع إيقاع الساعة البيولوجية والتعبير عن الهرمونات التي تحكمه، والتي بدورها تعطل دورة النوم والاستيقاظ.