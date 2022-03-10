إعدام 390 شيشة تم ضبطها في حملات تفتيشية على مقاهي البحيرة

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عدد 390 شيشة، تم ضبطها خلال حملات مرورية سابقة على المقاهي والكافتيريات، وذلك نظرًا لمخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية المخالفة، مع استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.