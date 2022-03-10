قال الفنان حسين الشريف، إنّه رفض العمل مع المخرج يوسف شاهين بسبب الخلاف على قيمة الأجر الذي يتقاضاه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "كان أجري 150 جنيها في اليوم لكنهم عرضوا عليا كلام فاضي وقالولي كفاية إنك هتشتغل مع يوسف شاهين".

وتابع: "قلتلهم لأ أنا هاشتغل مع يوسف شاهين أنا هاشتغل مع ناصر حسين.. أنا اشتغلت مع مخرجين كبار كتير.. ومش فارقة معايا يوسف شاهين أو غيره.. أنا اشتغلت مع مخرجين كبار".

وأشار إلى أنه عمل مع كل نجوم الفن الكبار، بما ذلك عادل إمام ونور الشريف وفريد شوقي وعادل أدهم وسعيد صالح وأحمد زكي.