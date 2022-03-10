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الأهلي يهزم الشمس بربع نهائي دوري سوبر سيدات السلة

علي البحيري
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 9:08 م

فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بقيادة مديره الفني طارق خيري، على نظيره الشمس بنتيجة 74 - 43، في إطار أولى لقاءات ربع نهائي بطولة دوري السوبر للموسم الحالي.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 18 - 14 للأهلي

الفترة الثانية: 40 - 25 للأهلي

الفترة الثالثة: 57 - 32 للأهلي

الفترة الرابعة: 74 - 43 للأهلي

وبهذه النتيجة يحتاج الأهلي للفوز بلقاء من اللقاءين المقبلين لضمان الصعود لنصف نهائي البطولة ويلنتظر الفائز من المواجهة التي تجمع بين هليوبوليس ونظيره الطيران.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية من دوري السوبر بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 2.


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