تخطط الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات لمساعدة الفنانين الأوكرانيين وسط القصف الروسي المستمر لبلادهم.

وقالت وزيرة الثقافة الاتحادية كلوديا روث عقب اجتماع لوزراء الولايات أمس الأربعاء: "لقد درسنا اليوم بشكل مكثف للغاية في دائرة وزراء الثقافة في الولايات ما يمكن القيام به على الفور".

وأضافت روث أن هناك حاجة إلى بذل كل الجهود لضمان عدم تدمير الثقافة. وقالت إنه عندما تتعرض الأديرة والكاتدرائيات لهجوم، فهذا هجوم على التراث الثقافي لأمة بأكملها.

وتابعت: "لقد أطلقنا بالفعل برنامج استقبال"، في إشارة إلى الفنانين المتضررين، مضيفة أنه تم تخصيص مليون يورو (1ر1 مليون دولار) لهذا الغرض.