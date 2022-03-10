أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالبيان المصري السعودي الذي صدر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة، قائلًا: "والله زمان اشتقنا لصوت العروبة والحس الوطني الحالي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن البيان يصلح لأنْ يكون نقطة انطلاق لبداية عربية جديدة وخارطة طريق بين القاهرة والرياض، كجذب لكل المنطقة العربية نحو الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أنّ البيان تناول كل الملفات التي تجمع بين البلدين، بما ذلك حجم العلاقات والتقارب والتعايش والتنسيق، وتابع: "نشتاق للعودة إلى زمن وطني حبيبي الوطن الأكبر في ظل الظروف الصعبة (الراهنة)".

ولفت إلى أن البلدان العربية لن ينقذها إلا الاجتماع فيما بينها، وشدد على أنّ البيان المصري السعودي يمكن أن يكون بداية لتشكيل محور عربي قومي يمضي في الاتجاه الصحيح.

وتناول جبر القضية الفلسطينية، حيث أكّد أن هناك رغبة قوية لدى مصر والسعودية لتعزيز العمل العربي المشترك بما يضع هذه القضية على أجندة الاهتمامات الدولية بغية إيجاد حل لهذه القضية.

وأصدرت كل من السعودية ومصر بيانا مشتركا بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة أكدتا فيه على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.

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السعودية ومصر تؤكدان على أهمية التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032022&id=dbc0ae88-114c-4e8d-9cf0-1c6be7867bf9