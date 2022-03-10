مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا مستعدة لتخفيف القيود الاقتصادية على فنزويلا

قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الضغط الاقتصادي على فنزويلا، بناء على نتيجة المحادثات المقبلة المقررة بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن التصريحات تشير إلى أن الرئيس بايدن يرغب في أن يرى إحراز تقدم فيما يتعلق باستعادة الحكم الديمقراطي، قبل السماح لفنزويلا بزيادة صادرات النفط إلى الولايات المتحدة، في ظل أزمة الإمدادات العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأخبر وفد أمريكي المسؤولين الفنزويليين بموقفه خلال انعقاد اجتماع نادر يوم السبت الماضي، بحسب ما قاله المسؤول الأمريكي الرفيع للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف.



وقال المسؤول إن المناقشات بشأن تجارة النفط تجرى على مستوى أوسع، وأن المسؤولين الأمريكيين لم يلتزموا بأي تخفيف للعقوبات، ولم يوافقوا على مقايضة تتضمن تخفيف العقوبات مقابل إطلاق سراح أثنين من السجناء السياسيين الأمريكيين.