حسين أبو الحجاج عن الإيجار القديم: فيه مالك مظلوم وآخر حصل على حقه

تحدّث الفنان حسين أبو الحجاج، عن أزمة قانون الإيجار القديم، قائلًا إن هناك نوعين من الملاك، أحدهما مظلوم والآخر حصل على حقه، وفق تعبيره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "المالك اللي أجّر للناس في الأربعينات والخمسينات والستينات ومطلع السبعينات ده مكنش عارف اللي هيحصل، إن فيه مستأجر هيعقد وهيورثه، لكن المالك اللي أجّر في أواخر السعبينات وأوائل الثمانينات كان عارف".

وتابع: "هذا الأمر حصل معايا شخصيا.. لما رحت للمالك قلتله عاوز آخد المحل أعمله ورشة كاوتش.. قالي المطلوب 5000 جنيه، قلتله كتير، رد وقالي المحل ده ليك ولولادك وأحفادك".

وأكمل: "هو ده المالك اللي آخد حقه.. يعني مش مظلوم علشان يتشال عنه الظلم.. لما نيجي نعامله زي المالك القديم يبقى مش صح".