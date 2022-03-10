قال إيجور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة حظر الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، خلال مناقشة في نادي فالداي إن الحرب النووية مستحيلة لأنها ستعني نهاية الحضارة.

وتابع فيشنفيتسكي "هذا النوع من الحرب مستحيل". يدرك العديد من المتخصصين والخبراء ما يمكن أن تكون عواقب حرب نووية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وقال فيشنفيتسكي إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث "وفقا لما متعارف عليه"،"إنها نهاية الحضارة ولا يمكن السماح بها بأي شكل من الأشكال".

وسلط الضوء على حقيقة أن الدول الخمس النووية (روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا) ، على الرغم من التناقضات الموجودة اليوم، تشارك الرأي القائل بأن الحرب النووية مستحيلة. وقال فيشنفيتسكي: "نحن خمس قوى نووية. بعضها لديه تناقضات خطيرة للغاية فيما بينها". "هذا ملحوظ الآن وسط الأزمة الأوكرانية."

وتابع: "مع ذلك ، فإننا نصدر بيانًا مشتركًا بشأن عدم جواز شن حرب نووية. إنه تفاهم مشترك ، والأساس الذي يقوم عليه فهم الوضع".