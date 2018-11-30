روسيا تطالب الولايات المتحدة بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية

دعا السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري للأنشطة البيولوجية العسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ورفض أنطونوف وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، الاتهامات الأمريكية بارتكاب انتهاكات روسية مزعومة للاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية.. مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل البيت الأبيض أظهرت قلق الولايات المتحدة بشأن الكشف عن برنامجها البيولوجي العسكري بالقرب من الحدود الروسية.

وقال أنطونوف: "ندعو الولايات المتحدة إلى الإنهاء الفوري للعمل غير القانوني في المجال البيولوجي العسكري، بما في ذلك في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، والتوقف عن عرقلة جهود المجتمع الدولي لتعزيز نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وأضاف السفير الروسي: "علاوة على ذلك، حان الوقت لواشنطن لتسريع توقيت تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية".

تابع: "نذكر الولايات المتحدة أنها لا تزال الطرف الوحيد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي لم تف بالتزاماتها الدولية بعد".