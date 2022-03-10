 روسيا: لن يكون سهلا على الشركات الأجنبية المغادرة العودة مجددا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: لن يكون سهلا على الشركات الأجنبية المغادرة العودة مجددا

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 3:44 م

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إنه لن يكون من السهل على الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا، العودة إليها مرة أخرى.

وأضاف ميدفيديف: "على الشركات الأجنبية مهما كانت أسباب خروجها، عليها أن تفهم أنه لن يكون من السهل عليها العودة إلى السوق الروسية"، مشيرا إلى أن بلاده تعاملت مع العقوبات في عام 2014، وستتكيف مع العقوبات الحالية".

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: "لقد تسبب الغرب في 2014 بحالة من الذعر بلا سبب وفرض عقوبات علينا، ولكننا تمكنا من التأقلم وضمان الأمن الغذائي وحل عدد من القضايا في مجال إحلال الواردات، ويمكننا التعامل مع العقوبات الجديدة".

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